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Президент Беларуси поздравил Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с блестящим результатом на ЧМ по пятиборью

14 сентября 2018 06:47
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Новости Беларуси. Белорусска Анастасия Прокопенко завоевала золото на Чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с блестящим результатом на ЧМ по пятиборью-1

Она в сумме набрала 1346 очка, продолжив тем самым череду побед наших спортсменок на мировом первенстве. Напомним, вместе с Ириной Просенцовой Анастасия Прокопенко заняла первое место в совместной эстафете.

С золотом девушек поздравил Александр Лукашенко. Он выразил надежду, что представители легкой атлетики смогут также ярко выступить на Олимпийских играх в Токио в 2010 году.

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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