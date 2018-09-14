Президент Беларуси поздравил Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с блестящим результатом на ЧМ по пятиборью

Новости Беларуси. Белорусска Анастасия Прокопенко завоевала золото на Чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она в сумме набрала 1346 очка, продолжив тем самым череду побед наших спортсменок на мировом первенстве. Напомним, вместе с Ириной Просенцовой Анастасия Прокопенко заняла первое место в совместной эстафете.

С золотом девушек поздравил Александр Лукашенко. Он выразил надежду, что представители легкой атлетики смогут также ярко выступить на Олимпийских играх в Токио в 2010 году.