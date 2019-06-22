«Прекрасный подарок для всех белорусов»: Александр Лукашенко поздравил белорусских акробаток с золотом на II Европейских играх

Новости Беларуси. Яркое начало вторых Европейских игр для белорусской сборных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркое начало вторых Европейских игр для белорусской сборных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая медаль – и сразу золото. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши акробатки. Девушки феноменально исполнили свою композицию, не оставив никаких шансов оппоненткам. Позади остались авторитетные соперницы из Бельгии и Украины. Вот имена наших героинь: Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина.
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Золотое трио с завоеванием первой для Беларуси медали II Европейских игр поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил девушек за сильные и незабываемые эмоции, подаренные этой красивой и уверенной победой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первые успехи наших спортсменов, и особенно ваше золото, – прекрасный подарок для всех белорусов и яркое начало Европейских игр.
За успехом спортивных акробаток последовали целая череда побед. На данный момент в медальном зачете у Белорусов три золота, два серебра и восемь бронзовых наград.