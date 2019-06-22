«Прекрасный подарок для всех белорусов»: Александр Лукашенко поздравил белорусских акробаток с золотом на II Европейских играх

Новости Беларуси. Яркое начало вторых Европейских игр для белорусской сборных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая медаль – и сразу золото. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши акробатки. Девушки феноменально исполнили свою композицию, не оставив никаких шансов оппоненткам. Позади остались авторитетные соперницы из Бельгии и Украины. Вот имена наших героинь: Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина.

Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

Золотое трио с завоеванием первой для Беларуси медали II Европейских игр поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил девушек за сильные и незабываемые эмоции, подаренные этой красивой и уверенной победой.