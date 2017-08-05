Представители студенческих отрядов Беларуси участвуют в спортивном фестивале в Минске

Новости Беларуси. Со стройплощадки – на спортивный Олимп. Ребята из студенческих отрядов сегодня стали участниками спортивного фестиваля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержать здоровый образ жизни, помериться силами собрались несколько сотен человек, в том числе и коллеги из России. Жаркие баталии турнира продолжаются и сейчас. Будущие строители, экологи, педагоги соревнуются сразу в 4 видах состязаний: футболе, волейболе, перетягивании каната, гиревом спорте. Лучшим из них по традиции вручат победные кубки и памятные призы.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Это и строительные, и сервисные, и сельскохозяйственные отряды. Наши гости из России тоже принимают участие в этом фестивале, им тоже есть что показать, рассказать, как это проходит у них и, наверное, поучаствовать в нашем, посмотреть на опыт нашего города в проведении подобных студотрядских фестивалей.

Кирилл Диконенко, участник спортивного фестиваля (Россия):

Мы работаем, часть ребят строят стадион «Динамо», часть разбирает инфекционную больницу, а девочки работают на овощебазе. Минск – красивый город. Очень мне нравится архитектура, нравятся люди. Приём радушный.