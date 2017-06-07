Председатель Федерации хоккея Семен Шапиро прокомментировал назначение своих новых заместителей

Новости Беларуси. Менее трех недель назад белорусскую Федерацию хоккея возглавил Семен Шапиро. Его кандидатуру, предложенную Гродненской областной федерацией и хоккейным кубом «Неман», делегаты поддержали большинством голосов, сообщили в программе «СТВ-спорт». Сегодня на внеочередной конференции в Минске были избраны новые заместители председателя. Ими стали Дмитрий Басков, Сергей Гончаров и Анатолий Варивончик.

Семен Шапиро, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Анатолий Михайлович Варивончик, легендарный известный наш хоккеист, очень много сделавший для белорусского хоккея, для «Немана». Басков Дмитрий, тоже известный тренер, который сегодня лучший тренер в нашей стране, лучшие школы возглавляет. Гончаров – это тоже очень достойный человек, много отработавший в белорусском хоккее. Поэтому, я думаю, никаких сенсаций сегодня не произошло.