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Грунтовая борьба за $15 тысяч: в Минске проходит международный женский теннисный турнир «Минск-Кап»

07 июня 2017 06:40
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Новости Беларуси. В Минске проходит международный женский теннисный турнир «Минск-Кап». Как и в прежние годы, он собрал богатый состав участников – помимо белорусок на грунтовых кортах ГЦОР по теннису за победу сражаются представительницы Германии, Литвы, России, Украины, Узбекистана и Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2017 году призовой фонд турнира уменьшился – с 25 до 15 тысяч долларов. По мнению организаторов, это будет способствовать успешному выступлению наших теннисисток из-за снизившейся конкуренции. В основную сетку пробились 8 белорусских теннисисток. Высший рейтинг среди них у Ирины Шиманович – она четвертая сеянная. Впрочем, сюрприз может преподнести и кто-то из «темных лошадок».

Грунтовая борьба за $15 тысяч: в Минске проходит международный женский теннисный турнир «Минск-Кап»-1

Эдуард Гладков, директор турнира:
Рейтинг всегда имеет значение, но не будем забывать, что это теннис, и в мировой практике мы не раз встречали, что люди без рейтинга или игроки из квалификации доходили до финала и выигрывали турниры. Поэтому я считаю, что у белорусских спортсменок есть шансы пробиться как можно выше по турнирной сетке. Болельщикам стоит прийти, потому что теннис – всегда интересное и увлекательное мероприятие. И, играя дома, белорусским спортсменкам будет приятно видеть поддержку своих соотечественников.    

«Минск-Кап» завершится 10 июня, а сразу вслед за ним на кортах ГЦОР по теннису возьмет старт еще один 15-тысячник – турнир памяти Марата Зверева.

# Теннис

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