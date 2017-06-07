Грунтовая борьба за $15 тысяч: в Минске проходит международный женский теннисный турнир «Минск-Кап»

Новости Беларуси. В Минске проходит международный женский теннисный турнир «Минск-Кап». Как и в прежние годы, он собрал богатый состав участников – помимо белорусок на грунтовых кортах ГЦОР по теннису за победу сражаются представительницы Германии, Литвы, России, Украины, Узбекистана и Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2017 году призовой фонд турнира уменьшился – с 25 до 15 тысяч долларов. По мнению организаторов, это будет способствовать успешному выступлению наших теннисисток из-за снизившейся конкуренции. В основную сетку пробились 8 белорусских теннисисток. Высший рейтинг среди них у Ирины Шиманович – она четвертая сеянная. Впрочем, сюрприз может преподнести и кто-то из «темных лошадок».