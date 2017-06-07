«Считаю сезон очень успешным»: 6 июня прошло чествование женского волейбольного клуба «Минчанка»

Новости Беларуси. Чемпионство, кубок и шум на международной арене. Таким запомнится сезон-2016-2017 для женского волейбольного клуба «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 июня на специальной, но уже традиционной церемонии чествования, девушки услышали много теплых слов и принимали заслуженные поздравления. А им действительно есть чем гордиться.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Я не видел никаких негативных проблем в нашем выступлении, в отношении девчонок к делу. И я считаю сезон очень успешным. Естественно, итальянцев бы могли бы пройти, но некоторые факторы сыграли свою негативную роль, где нам немножко не повезло, иначе мы могли бы оказаться выше, чем оказались сейчас.

Задачи на предстоящий сезон не менее амбициозны. «Минчанка» не только намерена повторить двойной золотой успех, но и попасть уже в групповой раунд Лиги чемпионов. И, конечно, тренерский штаб не распрощался с мыслями об участии в российской Суперлиге.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Я никогда не откажусь от этой лиги, потому что это не моя личная прихоть – это веление времени. Чемпионат Беларусь себя исчерпал в каком-то отношении, что стал неинтересен для зрителей. А чемпионат России – совсем другая вещь, в котором каждая игра на жилах. Это радует публику, публика ходит на эти игры. Естественно, пришла новая федерация, но они без году неделя. Мы еще к этому вопросу не подходили. Но, я думаю, в ближайшее время мы будем решать этот вопрос, чтобы выходить на самый высокий уровень.