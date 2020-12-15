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Председатель Белоруской федерации современного пятиборья: задача на 2021 год – успешное проведение чемпионата мира

15 декабря 2020 15:10
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Новости Беларуси. Михаил Прокопенко продолжит руководить Белорусской федерацией современного пятиборья. Таков главный итог внеочередной отчетно-выборной конференции этого олимпийского вида спорта. Специалист остается у руля на второй срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель Белоруской федерации современного пятиборья: задача на 2021 год – успешное проведение чемпионата мира-1

Приоритетными направлениями в работе федерации Михаил Прокопенко считает подготовку к Олимпиаде в Токио, завоевание медалей на других крупных международных стартах и пристальное внимание к ближайшему резерву нацсборной.

Председатель Белоруской федерации современного пятиборья: задача на 2021 год – успешное проведение чемпионата мира-4

Напомним, экс-спортсмен возглавил федерацию в 2017 году. За это время на европейской и мировой аренах нашими пятиборцами было завоевано 136 медалей, из которых 37 были золотыми. Следует выделить триумфальные выступления на чемпионатах планеты Анастасии Прокопенко и Ольги Силкиной.

Теперь же к миру готовится Беларусь. Минск его примет в 2021-м. Ожидается приезд 430 спортсменов.

Председатель Белоруской федерации современного пятиборья: задача на 2021 год – успешное проведение чемпионата мира-7

Михаил Прокопенко, председатель Белоруской федерации современного пятиборья:
Задача на 21-й год это у нас успешное проведение чемпионата мира, тем более что мы рассматриваем проведение чемпионата мира домашнего как финальный этап отбора и подготовки к Олимпийским играм. Задачи поставлены завоевание медалей. Если говорить уже более глобально, на четырехлетие, то в планах есть реализация концепции, которая на долгосрочную перспективу, до 28-го года, утверждена. В концепции целая карта, алгоритм расписан, как мы будем достигать поставленных целей, поэтому будем реализовывать поэтапно.

Председатель Белоруской федерации современного пятиборья: задача на 2021 год – успешное проведение чемпионата мира-10

На данный момент белорусские пятиборцы уже имеют в своем активе две женские олимпийские лицензии, однако есть все шансы увеличить это количество до четырех.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Анастасия Прокопенко # Ольга Силкина # Фотофакт

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