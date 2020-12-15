Председатель Белоруской федерации современного пятиборья: задача на 2021 год – успешное проведение чемпионата мира

Новости Беларуси. Михаил Прокопенко продолжит руководить Белорусской федерацией современного пятиборья. Таков главный итог внеочередной отчетно-выборной конференции этого олимпийского вида спорта. Специалист остается у руля на второй срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Приоритетными направлениями в работе федерации Михаил Прокопенко считает подготовку к Олимпиаде в Токио, завоевание медалей на других крупных международных стартах и пристальное внимание к ближайшему резерву нацсборной.

Напомним, экс-спортсмен возглавил федерацию в 2017 году. За это время на европейской и мировой аренах нашими пятиборцами было завоевано 136 медалей, из которых 37 были золотыми. Следует выделить триумфальные выступления на чемпионатах планеты Анастасии Прокопенко и Ольги Силкиной.

Теперь же к миру готовится Беларусь. Минск его примет в 2021-м. Ожидается приезд 430 спортсменов.