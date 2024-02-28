«Постараемся чем-то удивить». Минское «Динамо» готовится к плей-офф Кубка Гагарина

Минское «Динамо» провело официальную тренировку перед стартом стадии плей-офф Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубрам» в соперники достались одноклубники из Москвы. Отметим, накануне раунда на выбывание белорусская дружина вернула в свои ряды нападающего Даниила Липского и защитника Константина Волочко. Оба помогали «Динамо-Шиннику» на финише регулярного сезона МХЛ.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер минского «Динамо»:

Это самое лучшее время года. Знаете, когда мы приходим в июле, только все начинается. Все это тяжело. Мы понимаем, к чему мы идем. Вот сейчас мы подошли к той точке, где нужно что-то показывать. Точно не нужно что-то оставлять на потом. «Динамо» – это команда без слабых мест. У них шикарное большинство, которое есть на первом месте. Мастерство у них есть. Постараемся чем-то удивить, но мальчиками для битья мы не будем. У нас есть тоже мастерство. У нас есть первая линия, которая должна проявить себя. У нас есть с задором молодые ребята, которые могут не забояться идти с открытым запалом. Стартовая встреча серии до 4 побед состоится 2 марта на арене российского клуба.

Дмитрий Квартальнов:

У нас очень хорошая лига, хорошего уровня. Если на протяжении 68 игр идет такой серьезный марафон и команда становится на первое место, считаю, это крутая команда. Мы обращаем на все внимание и понимаем, чем, как мы можем с ними играть. Надеюсь, мальчиками для битья мы не будем, просто так не сдадимся. Здесь такой есть шанс, и никогда не знаешь, что ожидать. Самое главное – не стушеваться, сыграть чуть проще. Как говорил один великий тренер, играть просто очень сложно.