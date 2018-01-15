После завершения карьеры Родионов продолжит сотрудничать с БАТЭ

Новости Беларуси. Слухи о том, что нападающий БАТЭ Виталий Родионов завершает карьеру, оказались не преувеличенными, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 января игрок официально заявил через сайт «желто-синих», что больше не будет выходить на газон в качестве профессионального футболиста. Впрочем, БАТЭ Родионов не покидает – он останется работать в клубной структуре.