После поражения от Испании сборная Беларуси планирует разгромить Грузию

Новости Беларуси. Матч отборочного турнира чемпионата мира-2014 прошел накануне вечером на минском стадионе «Динамо». «Красная фурия» играла в своем атакующем стиле. Футболисты сборной Беларуси уступили действующему чемпиону мира и Европы команде Испании. Счет 0:4.

Уже во вторник у белорусов матч со сборной Грузии.

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Эта игра очень важна для нас, обязательно нужно выиграть. Мы приложим максимум усилий, и ребята это прекрасно понимают. Мы будем стараться порадовать наших болельщиков в следующей игре.

Матч также пройдет на минском стадионе «Динамо». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.