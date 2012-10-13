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После поражения от Испании сборная Беларуси планирует разгромить Грузию

13 октября 2012 14:03
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Новости Беларуси. Матч отборочного турнира чемпионата мира-2014 прошел накануне вечером на минском стадионе «Динамо». «Красная фурия» играла в своем атакующем стиле. Футболисты сборной Беларуси уступили действующему чемпиону мира и Европы команде Испании. Счет 0:4.

Уже во вторник у белорусов матч со сборной Грузии. 

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси:
Эта игра очень важна для нас, обязательно нужно выиграть. Мы приложим максимум усилий, и ребята это прекрасно понимают. Мы будем стараться порадовать наших болельщиков в следующей игре.

Матч также пройдет на минском стадионе «Динамо». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол

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