Беларусь-Испания 12 октября. Каковы ставки?

Новости Беларуси. Несколько часов до матча. 12 октября в Минске Национальная сборная Беларуси сыграет с командой Испании - действующими чемпионами мира и Европы. Это отборочный матч первенства планеты-2014. Белорусская команда еще никогда не встречалась со столь именитым соперником и пропустить матч такого уровня настоящие болельщики не намерены. Тем более, что игроки рассчитывают на их горячую поддержку.

Для Франсиска придти на сегодняшний матч - дело чести. Правда болеть испанец, признаётся, будет за Беларусь. Санчес де Мора живёт в синеокой третий год. За это время, говорит, стал настоящим фанатом футбола. Белорусского. При этом не пропустив по телевизору ни одного матча родной «Ла Рохи».

Франсиско Санчес де Мора Альдеануэва:

Положа руку на сердце, я бы хотел чтобы сегодня выиграла Беларусь. У испанцев и так достаточно побед. И я думаю, что они попадут на Чемпионат. Но победа Беларуси сегодня была бы очень кстати. Думаю, счет будет 2:1.

Другая группа болельщиков на «вопрос за кого болеют» отвечают со слегка испанским акцентом. Приезду Чемпионов мира они радовались как никто. Белорусские фанаты «красной фурии» от нынешнего матча ждут шоу.

По словам спортивных экспертов, «пробить» Чемпионов мира наши футболисты могут только на контратаках. В составе испанцев сплошь звезды. Правда, без лидера команды - Андреаса Иньесты. Впрочем, нашей сборной, как говориться, терять уже нечего. Две прошлые отборочные игры закончились поражением. Однако недооценивать соперника, как утверждают испанские журналисты, никто не будет.

Винсенто Гарсия, журналист телеканала «Телемадрид» (Испания):

В Испании уже назвали предстоящий матч с Беларусью обманчивым. Все помнят игру испанцев с Грузией, которая далась нашей команде очень тяжело. Три очка с Беларусью такие же важные, как и три очка с Францией в последующем после вас матче. И мы не думаем, что победить будет легко.

Впрочем, точно так же думают и болельщики. Некоторые даже ставят на победу подопечных Кондратьева немалые деньги.

На матч раскуплено большинство билетов. Болеть за национальную сборную придет около 20 тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.