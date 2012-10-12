На матч Беларусь – Испания зрителей начнут пропускать за 2 часа до начала поединка

Новости Беларуси. Большой футбол в Минске. 12 октября национальная сборная Беларуси сыграет с командой Испании – действующими чемпионами мира и Европы. Это отборочный матч первенства планеты-2014. Игру будут освещать более 150 белорусских и зарубежных СМИ, в том числе около полусотни испанских журналистов.

Белорусская команда еще никогда не встречалась со столь именитым соперником и пропустить матч такого уровня настоящим болельщикам никак нельзя. Тем более, что игроки рассчитывают на их горячую поддержку.

Трибуны минского стадиона «Динамо» могут принять до 31 тысячи зрителей.

Матч начнется в девять вечера. Пропускать зрителей начнут за два часа до старта поединка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики сборной Беларуси:

Я думаю, что Беларусь должна выиграть 2:1. После хорошей игры БАТЭ, я думаю, сборная Беларуси должна выиграть сегодня обязательно.

Я родилась в Беларуси, но проживаю в Германии. Но все равно я очень хотела бы посетить стадион.

Болельщица сборной Испании:

Ставки, конечно, на победу. Мы очень волнуемся, потому что команда большого мирового значения играет в Беларуси, у нас есть возможность прикоснуться к игре, увидеть любимых игроков на расстоянии вытянутой руки. Мы будем их поддерживать, надеемся на лучше. Но в то же время желаем победы сборной Беларуси.