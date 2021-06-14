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После окончания 12-го тура «Шахтёр» лидирует в таблице ЧБ по футболу

14 июня 2021 15:22
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Новости Беларуси. Завершен 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После окончания 12-го тура «Шахтёр» лидирует в таблице ЧБ по футболу-1

В заключительный день круга состоялись два матча. «Ислочь» и брестское «Динамо» разошлись миром – 1:1. У «волков» отличился Дмитрий Комаровский, у «динамовцев» – Станислав Беленький. А вот другая брестская команда в этот вечер все-таки отпраздновала победу. «Рух» на домашнем поле победил «Торпедо-БелАЗ» – 3:0. Авторы голов: Концевой, Садовский и Бакай.

После 12 туров безоговорочным лидером идет действующий чемпион «Шахтер» – горняки показывают стопроцентный результат и имеют максимальные 36 очков. На втором месте идет БАТЭ, третий «Рух». 13-й тур чемпионата страны начнется 17 июня.

# Футбол Беларуси # Артем Концевой # Всеволод Садовский # Элис Бакай # Дмитрий Комаровский # Станислав Беленький # Фотофакт

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