После окончания 12-го тура «Шахтёр» лидирует в таблице ЧБ по футболу

В заключительный день круга состоялись два матча. «Ислочь» и брестское «Динамо» разошлись миром – 1:1. У «волков» отличился Дмитрий Комаровский, у «динамовцев» – Станислав Беленький. А вот другая брестская команда в этот вечер все-таки отпраздновала победу. «Рух» на домашнем поле победил «Торпедо-БелАЗ» – 3:0. Авторы голов: Концевой, Садовский и Бакай.

После 12 туров безоговорочным лидером идет действующий чемпион «Шахтер» – горняки показывают стопроцентный результат и имеют максимальные 36 очков. На втором месте идет БАТЭ, третий «Рух». 13-й тур чемпионата страны начнется 17 июня.