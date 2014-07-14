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Полуголый россиянин выбежал на поле в финале ЧМ и пытался поцеловать немца

14 июля 2014 13:34
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Новости Бразилии. Инцидент произошел во время матча за чемпионский титул между сборными Германии и Аргентины.

Во время второго тайма на поле выбежал болельщик в оранжевых бутсах и синих гетрах. На груди у мужчины было написано «прирожденный шутник». Он подбежал к Бенедикту Хеведесу, игроку сборной Германии и попытался поцеловать его.

Мужчину с поля увели охранники. И, как выяснилось позже, дебоширом оказался российский блогер Виталий Здоровецкий.

«Наконец-то знаменит», – написал Здоровецкий в своем аккаунте в Twitter под фотографией, на которой он изображен с Хеведесом.

Виталий Здоровецкий частенько разыгрывает простых прохожих, а видеозаписи выкладывает на YouTube. На его страницу подписаны 6,5 миллиона человек.

Согласно информации, размещенной на странице в социальной сети Вконтакте, Виталию 24 года. Он родился в Мурманске, а в настоящее время живет в США.

Напомним, накануне ночью Германия стала чемпионом мира по футболу, обыграв аргентинцев. Как это было? Смотрите стенограмму онлайн-трансляции.

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу # Виталий Здоровецкий

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