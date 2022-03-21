«Получился только конечный результат, на который мы рассчитывали». Подошел к концу первый тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты

Новости Беларуси. Подошел к концу первый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-спорт». В одном из воскресных матчей дебютант Высшей лиги дзержинский «Арсенал» в напряженной борьбе уступил «Гомелю». Именно «рыси» и открыли счет благодаря пенальти.

Оторваться еще больше удалось во втором тайме. Однако подопечные Павла Кирильчика сдаваться не планировали и смогли минимально сократить отставание. К сожалению, несмотря на все старания, сравнять счет не удалось. Как итог: 2:1 в пользу «Гомеля».

Владимир Невинский, главный тренер ФК «Гомель»:

Получился только конечный результат, на который мы настраивали ребят и рассчитывали. В первом тайме немножко не то, что хотелось бы видеть от наших ребят. Во втором взяли мяч под контроль, забили, вроде бы ничего не предвещало – 2:0, контролировали ход матча, но удаление, пропустили. Немножко пришлось в концовочке понервничать, но благодарен ребятам, что выдержали, выстояли и увезли три очка из Минска, очень важные.