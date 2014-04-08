Полет на воздушном шаре: экстремальный спорт или развлечение?

Новости Беларуси. Полететь на воздушном шаре возможно! Давайте попробуем сделать это прямо сейчас!

Правда, шар, на котором мы собрались в полёт, не так уж прост. Он состоит из купола, газовой горелки и плетёной корзины. Перед тем, как запарить в воздухе, понадобиться время: все детали должны превратиться в одну конструкцию.

Екатерина Жукова, пилот аэростата:

Тепловые аэростаты – это воздушные судна легче воздуха. Да, по определению. Они летят со скоростью ветра. Управляются за счет подачи горячего воздуха в оболочку.

Несколько лет назад Екатерина Жукова впервые прокатилась на тепловом аэростате. Тогда и решила, что станет пилотом воздушного шара.

Екатерина Жукова, пилот аэростата:

Воздушные шары управляемы, но не настолько манёвренны, насколько машины, самолёты и вертолёты. Управлять шаром можно за счёт того, что мы ловим потоки на разных уровнях в атмосфере. У нас есть потоки с разным направлением. Зная их, пилот может, опускаясь вниз и поднимаясь вверх лететь левее, правее.

Огромную роль в этом деле играет погода. Перед полётом пилот воздушного шара должен обязательно изучить метео-обстановку.

Екатерина Жукова, пилот аэростата:

В летнее время, у нас есть особенности по климату. Летом мы летаем либо утром, либо вечером. Утром, это час после восхода солнца. Вечером, за два часа до захода солнца.9 часов, 6,7вечером летаем.

Зимой же при условиях хорошей погоды воздушные полёты можно совершать весь световой день!

Первый полет на воздушном шаре произошёл 21 ноября 1783 года. Именно в тот знаменательный день, наполненный горячим воздухом шар поднялся в небо из замка под названием де ла Мюэт (местечко в западной части Парижа). Тогда аэростат поднялся в воздух на высоту 915 метров. Полет продлился 25 минут. За это время воздухоплаватели преодолели расстояние в 9 км.

Подарили жизнь воздушному шару братья Монгольфье, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Екатерина Жукова, пилот аэростата:

Многие у нас считают, что воздухоплаванье – это экстремальный вид полёта. Но на самом деле это не так. Это романтика! Понятное дело, что если не соблюдать требования, правила, то, конечно, это будет экстрим, как и на машине. Если выехать в гололёд на летней резине – это экстрим. Так же и у нас! А когда всё соблюдается – это хорошо, спокойно и красиво!