«Показывают всё, что у них есть»: в Минске проходит финал «Кожаного мяча-2019»

Новости Беларуси. В эти дни Минск принимает финальные игры республиканских соревнований «Кожаный мяч» среди детей и подростков по футболу на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мальчики соревнуются в трех возрастных категориях, девочки – в одной. Но все без исключения ребята оставляют на поле все силы. Отрадно, что в каждом возрасте есть юные футболисты, которые уже зарекомендовали себя и попали на карандаш к тренерскому штабу специализированных школ.

Георгий Вербицкий, главный судья соревнований:

Дети копируют взрослых. Конечно, у них проявляется все это свое. Когда эмоции преобладают над всем, они показывают все то, что у них есть, накопилось. Здесь собраны команды из разных мест нашей страны. Они приезжают сюда, это для них как Олимпийские игры для ведущих спортсменов. В каждой команде встречаются игроки, которые по своему уровню, думаю, не уступают тем детям, которые занимаются в детских спортивных школах.

Анастасия Кулик, пресс-секретарь Президентского спортивного клуба:

В прошлом году девочки у нас дебютировали в турнире в качестве эксперимента. И можно сейчас с уверенностью сказать, что этот эксперимент удался. Уже в этом году в отборочных этапах у нас приняли участие 4000 любительниц этого вида спорта. Также организаторами было принято решение: для того, чтобы женский футбол продолжал развиваться, в этом году уменьшить возраст участниц до 9-11 лет для того, чтобы после «Кожаного мяча» они могли продолжить совершенствовать свое мастерство уже в футбольной лиге для девочек.