«Я действительно в тебе нуждаюсь». Соболенко написала трогательное письмо экс-тренеру Турсунову

Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко обратилась к тренеру Дмитрию Турсунову и написала ему трогательное письмо. Его спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Арина призналась, что все еще нуждается в работе со своим наставником, о прекращении сотрудничества с которым Соболенко заявила после ее поражения во втором круге US Open в августе. «Спасибо тебе за всё». Арина Соболенко прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым (здесь подробнее). Первая ракетка Беларуси призналась, что их взаимоотношения очень эмоциональные.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Я просто хочу сказать, что я не знаю, что происходит. Кажется, что мы сумасшедшие. В один момент все хорошо, а на другой день мы хотим поубивать друг друга. Я люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим». Теннисистка отметила, что не хочет видеть никого другого рядом с собой и считает, что они с Турсуновым действительно могут расти вместе и достигать поставленных целей.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«А он продолжает говорить: «Я не чувствую, что ты действительно нуждаешься во мне». Ди, я действительно в тебе нуждаюсь. Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших отношений. Сильный, умный, спокойный. Настоящий мужчина, настоящий тренер». Спортсменка сказала, что они через многое прошли вместе, она считает свою команду опорой и не хочет ее терять.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Я знаю, это звучит странно... Будто мы пара, вместе уже лет 30. Но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие же». В конце поста теннисистка добьавила, что когда экс-тренер прочитает все, что она написала, то убьет ее. Однако Арина отметила, что хочет извиниться за публикацию, в которой так много эмоций.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna