«Я действительно в тебе нуждаюсь». Соболенко написала трогательное письмо экс-тренеру Турсунову
Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко обратилась к тренеру Дмитрию Турсунову и написала ему трогательное письмо.
Его спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Арина призналась, что все еще нуждается в работе со своим наставником, о прекращении сотрудничества с которым Соболенко заявила после ее поражения во втором круге US Open в августе.
«Спасибо тебе за всё». Арина Соболенко прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым (здесь подробнее).
Первая ракетка Беларуси призналась, что их взаимоотношения очень эмоциональные.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Я просто хочу сказать, что я не знаю, что происходит. Кажется, что мы сумасшедшие. В один момент все хорошо, а на другой день мы хотим поубивать друг друга. Я люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим».
Теннисистка отметила, что не хочет видеть никого другого рядом с собой и считает, что они с Турсуновым действительно могут расти вместе и достигать поставленных целей.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«А он продолжает говорить: «Я не чувствую, что ты действительно нуждаешься во мне». Ди, я действительно в тебе нуждаюсь. Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших отношений. Сильный, умный, спокойный. Настоящий мужчина, настоящий тренер».
Спортсменка сказала, что они через многое прошли вместе, она считает свою команду опорой и не хочет ее терять.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Я знаю, это звучит странно... Будто мы пара, вместе уже лет 30. Но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие же».
В конце поста теннисистка добьавила, что когда экс-тренер прочитает все, что она написала, то убьет ее. Однако Арина отметила, что хочет извиниться за публикацию, в которой так много эмоций.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
К посту Соболенко прикрепила свои лучшие фото с Дмитрием Турсуновым.