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Бесконечность и 8 стадионов: что означает символ ЧМ по футболу-2022

04 сентября 2019 17:16
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Новости Беларуси. ФИФА представила логотип следующего чемпионата мира по футболу. Напомним, он пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бесконечность и 8 стадионов: что означает символ ЧМ по футболу-2022-1

«Изогнутые линии эмблемы символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля представлена в виде восьмерки, что означает и восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, и символ бесконечности, отражающий объединяющий характер турнира», – говорится на официальном сайте Международной федерации футбола.

# Футбол # Фотофакт

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