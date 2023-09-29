Подводим итоги Открытого Кубка Беларуси по художественной гимнастике. Победительница – Елизавета Зорькина

Новости Беларуси. В столичном Дворце художественной гимнастики завершился Открытый Кубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день грации определяли лучших в финалах отдельных видов в групповых упражнениях, а также в командном первенстве.

Среди «групповичек» вновь не было равных спортсменкам из РЦОП. В их активе все золото минского турнира. В командных состязаниях викторию праздновала дружина «Грация». В нее вошли Дарья Ткачева, Николь Леута и Майя Ковальчук. Девушки после трех видов лидировали с преимуществом в 15 баллов. В ленте они допустили ошибки, но победу сохранили.

Дарья Ткачева, победительница турнира (командное первенство):

Супер! Нам очень приятно, когда полный зал зрителей, когда все кричат, болеют. Благодаря этому выступать легче, выходишь уверенней. Плюс, в своем родном зале. В самом престижном виде программы – олимпийском многоборье – среди сеньорок не знала равных Елизавета Зорькина. Ее результат – 139,4 балла. Всего в Открытом Кубке страны участвовали 160 спортсменок из Беларуси, России и Казахстана.