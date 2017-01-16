Подрастающее поколение все крепчает и крепчает, нельзя расслабляться: Анастасия Зезюлькина о подготовке к чемпионату мира по шахматам

Новости Беларуси. И в конце выпуска поговорим о шахматах. Чемпионат Беларуси по этому виду спорта – отправная точка на командный европейский форум, который в октябре состоится в Греции. Борьба как у мужчин, так и у женщин идёт за пять путёвок.

В мужском розыгрыше после шести туров лидерство захватили два Сергея – Жигалко и Азаров.

У них в активе по четыре с половиной очка. Также отметим выступление 14-летней Ольги Баделько,

которая борется за титул с представителями сильной половины.

Пока девушке удалось заработать один балл. Победитель станет известен 20 января.

Что касается женского розыгрыша, то здесь завершены три тура, явный фаворит – Анастасия Зезюлькина с тремя очками. Девушка уже получила приглашение на личный Чемпионат мира, который стартует 10 февраля в Тегеране.

Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер:

Очень хорошо, когда нет большого перерыва между турнирами, есть шанс подготовиться, вспомнить все остальные свои варианты. И я рассматриваю этот чемпионат конкретно как подготовку к Чемпионату мира. Подрастающее поколение все крепчает и крепчает, нельзя расслабляться, надо с полными силами, с полной готовностью бороться, потому что никогда не знаешь, чем все законится.

К слову, через несколько месяцев Минск примет знаковый международный шахматный форум.

Речь про личный чемпионат Европы, который пройдёт в столице с 29 мая по 11 июня,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

Это большая честь для нашей федерации, мы стремимся проводить такие массовые соревнования, потому что на них съезжаются по нескольку сот сильнейших гроссмейстеров мира. В том числе могут участвовать и любители. Очень важно, что на этом турнире происходит отбор на Кубок мира, на финал Кубка мира, который в 2017 году пройдёт в Тбилиси в Грузии.