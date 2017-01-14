Фестиваль борьбы среди ребят от 7 до 14 лет стартовал 14 января в Минске

Новости Беларуси. Фестиваль борьбы стартовал в Белорусском государственном университете физической культуры и спорта, где ребята в возрасте от 7 до 14 лет определяли сильнейших в таэквандо, каратэ, кёкусинкай каратэ, грейпплинге и MMA. Все средства полученные от турнира, будут переданы детям, проживающим в психоневрологических интернатах Беларуси.

Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам на призы Патриаршего Экзарха всея Беларуси – это не только праздник спорта, но и духовное воспитание, сообщили в программе «СТВ-Спорт».