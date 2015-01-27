Подготовка «Раубич» к соревнованиям по биатлону и фристайлу: создание снега и укладка трасс самосвалами

В спортивном комплексе «Раубичи» снегу рады в любую пору года. Здесь совсем скоро пройдут три крупных международных старта: два по фристайлу и чемпионат мира по биатлону. Именно поэтому снег здесь пытаются не только сохранить, но и приумножить.

Снег сегодня – мировая проблема. Натуральный снег – на вес золота. Ее величиство погода уподобилась изменчивой моде, и теперь можно заснуть зимой, а проснуться весной.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

31 декабря было минус 12, проснулись 1 января – плюс 4. Второго и третьего по дождю растаскивали снег. Мечта – это уровень снега по колено.

В «Раубичах» к чемпионату мира по биатлону начали готовиться еще в 2014 году. Оказалось, что фундаментально возвести новые трассы, гостиницы, домики для персонала намного легче, чем обзавестись снегом.

Хотя современные технологии помогают изготавливать искуственный снег примерно так, как фруктовое мороженное.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Искусственный снег – не совсем снег, наверное. Это ближе ко льду – мелкие кристаллы льда. Он дольше сохраняется.

Кстати, профессионалы предпочитают натуральную формулу белых снежинок.

Александр Сыман, старший тренер по резерву сборной Беларуси по биатлону:

Конечно, натуральный снег лучше искусственного. Снежинки кристаллизуются по-другому. Искусственный снег: получаются очень мелкие снежинки, скольжение заметно хуже.

Мало кто задумывется о качестве снега и о национальности, то есть о его географической пренадлежности.

Белый снег пушистый имеет, оказывается, даже качество. Снег, кстати, бывает русский, немецкий, белорусский. Снег бывает грязный и чистый, хороший и плохой. Наш самый белый, самый чистый и самый хороший.

Александр Сыман, старший тренер по резерву сборной Беларуси по биатлону:

В виду того, что разный климат. В России, скажем, континентальный, учитывая влажность разную, учитывая европейский климат, снег тоже отличается. То есть горный снег, равнинный снег. У нас, если вы обратите внимание, очень мелкий снег, натуральный снег. И настроение лучше, когда все кругом белое, а не только трасса.

Раубические склоны для фристайла состоят на 90% из искуственного снега. Даже когда небесная концелярия подарила настоящую метель, она добавила больше работы, чем положительных эмоций.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Более приятно было, если бы не снег был, а просто хороший мороз – 10-12 градусов мороза. Тогда с искусственным снегом технология для нас более надежная.

Склон разгона утаптывают сами спортсмены. Не вручную, конечно. Выкат не под силу юным ногам. И тут за лопаты берутся сами коучи. Работа спорится, тренерский штаб издали можно принять за профессиональных копателей. Рыхлить склон могут и начинающие спортсмены.

В общем, ювелирная, качественная работа. Такому склону может позавидовать самый искушенный фристайлист.

Биатлонная трасса в «Раубичах» – 7,5 километров, ширина – около шести метров. Чтобы полностью укрыть дорогу снегом, расчет идет в самосвалах.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Одним рейсом можно закрыть где-то 3-4 м трассы. Для того, чтобы закрыть стадион, порядка 40 тысяч метров кубических снега. Сколько стоит искусственный снег? Недешевое удовольствие.

Вот по чем сегодня детская забава – снежок. Меньше месяца остается до начала юниорского чемпионата мира по биатлону, но организаторы форума готовы к проведению старта уже сегодня, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Готовы и домики командных раздевалок, и вакс-кабины, судейский павильон, пресс-центр.

Теперь самое главное, чтобы настоящие снежинки смогли поднять настроение участникам мирового форума и белорусский натуральный снег стал символом победы.