Подготовка Минского Polo Марафона выходит на финишную прямую. Чего ожидать от мероприятия?

Подготовка Минского Polo Марафона выходит на финишную прямую. Он станет знаковым спортивно-физкультурным событием во время празднования Дня города. Полумарафонная дистанция в 21 километр ожидает самых выносливых!

К нам в студию пришли те, кто не только организует это грандиозное мероприятие, но и сам примет в нем непосредственное участие.

Вадим Анатольевич Девятовский - призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по метанию молота, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»

Дмитрий Евгеньевич Шевцов – врач-анестезиолог-реаниматолог,

член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей», участник полумарафона.

Ольга Мазурёнок – многократный участник марафонов, стайер, участница полумарафона, ( вошла в десятку сильнейших на 35-м Лондонском марафоне).