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Подготовка Минского Polo Марафона выходит на финишную прямую. Чего ожидать от мероприятия?

10 сентября 2015 07:31
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Подготовка Минского Polo Марафона выходит на финишную прямую. Он станет знаковым спортивно-физкультурным событием во время празднования Дня города. Полумарафонная дистанция в 21 километр ожидает самых выносливых!

К нам в студию пришли те, кто не только организует это грандиозное мероприятие, но и сам примет в нем непосредственное участие. 

Вадим Анатольевич Девятовский - призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по метанию молота, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь,  председатель ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» 

Дмитрий Евгеньевич Шевцов – врач-анестезиолог-реаниматолог,
член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей», участник полумарафона.

Ольга Мазурёнок – многократный участник марафонов, стайер, участница полумарафона, ( вошла в десятку сильнейших на 35-м Лондонском марафоне).



# Фотофакт # Вадим Девятовский # Дмитрий Шевцов # Минский Polo Марафон 2015 # Ольга Мазурёнок

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