КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» 15 февраля проведет очередной гостевой поединок в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» в рамках «Зимней классики» сыграют с рижскими одноклубниками. Трижды клубы уже выясняли отношения и два раза сильнее были минчане – 2:1 и 3:1.

Правда, побеждали минчане на своем льду. Рижане праздновали победу 2 февраля. Тогда они обыграли команду Андрея Сидоренко в серии послематчевых бросков – 3:2.