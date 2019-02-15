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КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»

15 февраля 2019 10:21
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» 15 февраля проведет очередной гостевой поединок в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»-1

«Зубры» в рамках «Зимней классики» сыграют с рижскими одноклубниками. Трижды клубы уже выясняли отношения и два раза сильнее были минчане – 2:1 и 3:1.

Правда, побеждали минчане на своем льду. Рижане праздновали победу 2 февраля. Тогда они обыграли команду Андрея Сидоренко в серии послематчевых бросков – 3:2.

КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»-4

В турнирной таблице минчане идут 11-ми и давно потеряли шансы на постсезонье, а рижане идут на 9-й строчке. В их активе 56 очков и неплохие шансы на выход в плей-офф.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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