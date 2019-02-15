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«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи

15 февраля 2019 10:17
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Новости Беларуси. Сыграны матчи в экстралиге «А». В центральном поединке очередного игрового дня минская «Юность» в гостях нанесла поражение «Неману», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи -1

Основное время матча завершилось вничью – 4:4, а в серии послематчевых бросков сильнее были «красно-синие» – 5:4.

«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи -4

Из остальных результатов отметим четвёртую подряд победу «Гомеля». «Рыси» разгромили молодёжную сборную. «Лида» в овертайме одолела «Шахтёр», а «Динамо-Молодечно» сильнее жлобинского «Металлурга».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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