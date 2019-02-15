«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи

Новости Беларуси. Сыграны матчи в экстралиге «А». В центральном поединке очередного игрового дня минская «Юность» в гостях нанесла поражение «Неману», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сыграны матчи в экстралиге «А». В центральном поединке очередного игрового дня минская «Юность» в гостях нанесла поражение «Неману», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основное время матча завершилось вничью – 4:4, а в серии послематчевых бросков сильнее были «красно-синие» – 5:4.
Из остальных результатов отметим четвёртую подряд победу «Гомеля». «Рыси» разгромили молодёжную сборную. «Лида» в овертайме одолела «Шахтёр», а «Динамо-Молодечно» сильнее жлобинского «Металлурга».