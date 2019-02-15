Прямой эфир

«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам

15 февраля 2019 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В рамках олимпийских дней молодежи соревнования по лыжным гонкам прошли в Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли подростки Витебской области и представители силовых структур Беларуси.

«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам-1

Городок – место, где зимними видами спорта не увлекается разве что ленивый. Тем более, 5 лет назад здесь построили уникальную трассу.

Подробнее – в видеоматериале

«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам-4

# Горнолыжный спорт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»
15 февраля 2019 10:21

КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»

«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи
15 февраля 2019 10:17

«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи

Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я
15 февраля 2019 10:12

Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я