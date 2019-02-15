«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам

Новости Беларуси. В рамках олимпийских дней молодежи соревнования по лыжным гонкам прошли в Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли подростки Витебской области и представители силовых структур Беларуси.

Городок – место, где зимними видами спорта не увлекается разве что ленивый. Тем более, 5 лет назад здесь построили уникальную трассу.