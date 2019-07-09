«Почему бы нет»: Виктор Гончаров рассказал о возможном резерве для «Минчанки»

Новости Беларуси. Пока основной состав волейбольного клуба «Минчанка» находится в летнем отпуске и постепенно настраивается на следующий сезон, главный тренер дружины Виктор Гончаров просматривает юный резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем в его поле зрения оказались не только воспитанницы СДЮШОР, но и юные волейболистки из Китая.