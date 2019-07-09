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«Почему бы нет»: Виктор Гончаров рассказал о возможном резерве для «Минчанки»

09 июля 2019 09:34
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Новости Беларуси. Пока основной состав волейбольного клуба «Минчанка» находится в летнем отпуске и постепенно настраивается на следующий сезон, главный тренер дружины Виктор Гончаров просматривает юный резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Почему бы нет»: Виктор Гончаров рассказал о возможном резерве для «Минчанки»-1

Причем в его поле зрения оказались не только воспитанницы СДЮШОР, но и юные волейболистки из Китая.

«Почему бы нет»: Виктор Гончаров рассказал о возможном резерве для «Минчанки»-4

Подробности в видеоматериале Юлии Силипицкой.

# Волейбол # Виктор Гончаров # Фотофакт

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