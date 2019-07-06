Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Новости Беларуси. 6 июля на кортах столичного Центра олимпийского резерва завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходил в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. Играли спортсмены на грунте. Несмотря на локальность соревнований, случились и свои мини-сенсации.

Так, в финальном поединке женского индивидуального зачета на корте сошлись Ирина Шиманович и подающая надежды Шалимар Тальби. В итоге первой стала 18-летняя Шалимар.



Шалимар Тальби, победительница чемпионата Беларуси по теннису в одиночном разряде 2019:

Рада очень, очень приятно. Наконец-то! Вот именно выиграла, потому что до этого два или три раза второе место занимала. А так хотелось именно выиграть. Пока это самая крупная победа. Надеюсь, что пока.





Очень насыщенным и, самое главное, медальным выдался чемпионат для Ирины Шиманович. Спортсменка играла во всех разрядах, и во всех видах у нее есть награда. Золото в паре с Илоной Кремень, серебро в миксте с Артуром Дубинским и второе место в индивидуальном зачете. Спортсменка отметила, что погода в дни проведения турнира также создавала дополнительные препятствия.

Ирина Шиманович, победительница чемпионата Беларуси по теннису в женском парном разряде 2019:

Очень уставшая, потому что играла во всех трех категориях. Конечно, очень тяжело, большая ответственность и большая нагрузка, когда выступаешь в трех разрядах.

Вчера очень долго ожидали финал микста. Это тоже сказалось на сегодняшней игре, поэтому, к сожалению, в финале одиночки не смогла ничего показать из-за усталости. Погодные условия когда не самые комфортные, сказываются тяжело и морально, и по состоянию, потому что ты все время готовишься выйти на корт, но почему-то не удается. Поэтому тяжело.