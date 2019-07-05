«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Новости Беларуси. Ирина Шиманович и Илона Кремень – чемпионки страны по теннису в паре. В финальном матче девушки обыграли российско-белорусский дуэт Юлия Никитина – Анна Виноградова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ирина Шиманович и Илона Кремень – чемпионки страны по теннису в паре. В финальном матче девушки обыграли российско-белорусский дуэт Юлия Никитина – Анна Виноградова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Будущие победительницы выглядели значительно сильнее своих юных соперниц и первенствовали в двух сетах – 6:2, 6:1. Следует отметить, что финал проходил в сложных погодных условиях.
Илона Кремень, чемпионка Беларуси по теннису:
Очень рада, что мы стали чемпионами. В паре с Ирой вместе все время играем, и получаю огромное удовольствие. Даже неприятные сегодняшние погодные условия все равно не… все равно мы получили удовольствие.
Ирина Шиманович, чемпионка Беларуси по теннису:
С такой неприятной погодой очень тяжело играть. Даже не относя к соперникам игру, против самих себя. Так что очень довольны игрой и результатом.
Победителями в мужском парном разряде стали Андрей Василевский и Артур Дубинский. В титульном противостоянии они нанесли поражение Андрею Новикову и Артему Черкасову. Серьезной борьбы и здесь не получилось, чемпионам хватило всего двух партий. Итоговые цифры – 6:2, 6:4.
Андрей Василевский, чемпион Беларуси по теннису:
Получилось, что я сыграл его спонтанно, но это очень важный турнир для нас. мы готовились, даже провели пару тренировок вместе с Артуром, зная, что мы будем играть вместе. И все-таки пришли к успеху здесь.
Артур Дубинский, чемпион Беларуси по теннису:
Хотелось бы, чтобы больше зрителей приходили смотреть, интересовались этим видом спорта. Я считаю, это один из самых популярных видов спорта у нас в стране. Зрители – это больше мотивации и больше драйва играть.
В миксте золото чемпионата разыгрывают Кремень – Жарин и Шиманович – Дубинский.