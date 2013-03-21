Победителей турнира «Золотая шайба» торжественно чествовали в Минске

Новости Минска. Юные триумфаторы. Победителей турнира «Золотая шайба» торжественно чествовали сегодня в Минске. Лучшей в республиканских соревнованиях в младшей возрастной группе стала команда Партизанского района.

Ребят поздравило руководство города. Юным спортсменам символично вручили клюшки и другие ценные подарки.

Победители турнира «Золотая шайба»:

Мы добились победы, мы заняли первое место, которого все так ждали!

Мы очень старались, тренировались, спасибо тренеру и всем, кто за нас болел.

Поначалу мы все боялись, думали, что можем не выиграть. Но потом все-таки выиграли, и даже с очень большим отрывом.