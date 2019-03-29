29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Первые поединки примут Минск и Гомель. 16 команд претендуют на награды турнира. К числу главных фаворитов небезосновательно отнесем действующего чемпиона БАТЭ, а также «Шахтер» и два «Динамо» – минское и брестское. Впрочем, они в первый день не играют.