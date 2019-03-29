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29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу

29 марта 2019 11:45
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Новости Беларуси. 29 марта начинется 29-ый в истории чемпионат Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-спорт».    

29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу -1

Первые поединки примут Минск и Гомель. 16 команд претендуют на награды турнира. К числу главных фаворитов небезосновательно отнесем действующего чемпиона БАТЭ, а также «Шахтер» и два «Динамо» – минское и брестское. Впрочем, они в первый день не играют. 

29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу -4

В матче открытия 29 марта в столице сойдутся «Минск» и «Витебск», чуть позже пройдет игра между «Гомелем» и «Неманом». А самым любопытным в стартовом туре видится воскресное противостояние «Торпедо-БелАЗа» и брестского «Динамо».   

29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу -7

29 марта стартует 1-й тур чемпионата Беларуси по футболу -9

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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