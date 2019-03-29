Чего ждать от чемпионата Беларуси по футболу-2019? Рассказываем про фаворитов

Новости Беларуси. О начале нового футбольного сезона. До старта чемпионата Беларуси остаются считанные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В матче-открытии национального первенства футбольный клуб «Минск» на своем поле встретится с «Витебском». Стоит отметить, что зимнее межсезонье команды высшей лиги провели бурно: здесь и солидные приобретения, и неожиданные потери. Чего только стоит проигрыш многолетнего лидера борисовского БАТЭ в споре за Суперкубок страны и вылет команды из розыгрыша Кубка.

Каким ожидается предстоящий сезон в целом и его первая игра в частности? Узнаем у нашего корреспондента Ярослава Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Я, как и многие болельщики, жду белорусского футбольного чемпионата. До старта осталось несколько часов. Прям сейчас на стадионе немного прохладно, но я надеюсь, что ни мне, ни болельщикам, ни тем более игрокам не помешает получить максимальное удовольствие от сегодняшней игры. Почему я так жду старта чемпионата? Потому что появился новый председатель федерации – Владимир Базанов. Очень интересно посмотреть на его работу, на то, как при нем поменяется белорусский футбол и поменяется ли. Но ответ на этот вопрос мы уже получим только по ходу сезона. А прямо сейчас я бы сакцентировал внимание на спортивной составляющей. Думаю, в 2019 году будем яркая и классная чемпионская гонка.

Это первый сезон, который борисовчане проводят без Анатолия Капского. Также это первый сезон для Алексея Баги в качестве главного тренера. Он готовил команду в межсезонье, он подводил ребят к борьбе на дистанции и с него, думаю, в этом сезоне будет большой спрос. Выросли хорошие конкуренты для борисовчан. Начнем их перечислять с солигорского «Шахтера», потому что многие специалисты относят «горняков» к главным претендентам на кубок на чемпионат в этом сезоне. Очень опытный у них тренерский штаб, очень крепкий состав. Почему бы «горнякам» не побороться не просто за тройку, а за золотые медали? Главным конкурентом БАТЭ можно назвать брестское «Динамо». Коллектив показал, что способен бороться с БАТЭ.