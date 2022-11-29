Егора Шаранговича признали звездой матча НХЛ

Дубль Егора Шаранговича помог «Нью-Джерси» победить «Рейнджерс» со счетом 5:3. «Дьяволы» уступали 0:2, но в итоге вырвали викторию. Причем весомый вклад внес наш нападающий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую шайбу он забросил при счете 1:2, что позволило команде сравнять цифры на табло. Вторую Шарангович отправил в пустые ворота. Белорус провел на льду 13 минут и закончил встречу с показателем полезности +1. Его не только признали первой звездой матча, но и третьей звездой игрового дня в регулярном чемпионате.