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Егора Шаранговича признали звездой матча НХЛ

29 ноября 2022 14:47
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Дубль Егора Шаранговича помог «Нью-Джерси» победить «Рейнджерс» со счетом 5:3. «Дьяволы» уступали 0:2, но в итоге вырвали викторию. Причем весомый вклад внес наш нападающий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егора Шаранговича признали звездой матча НХЛ-1

Первую шайбу он забросил при счете 1:2, что позволило команде сравнять цифры на табло. Вторую Шарангович отправил в пустые ворота. Белорус провел на льду 13 минут и закончил встречу с показателем полезности +1. Его не только признали первой звездой матча, но и третьей звездой игрового дня в регулярном чемпионате.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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