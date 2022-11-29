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Хоккей. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Юность» в домашнем матче чемпионата Беларуси

29 ноября 2022 14:51
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны очередные противостояния. Лидер турнирной таблицы Экстралиги солигорский «Шахтер» дома сумел с минимальным счетом победить «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Юность» в домашнем матче чемпионата Беларуси-1

Единственная шайба была заброшена во втором периоде – отличился Павел Развадовский. Для «горняков» это третья виктория над минчанами в нынешнем сезоне.

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Юность» в домашнем матче чемпионата Беларуси-4

Результаты остальных поединков на экране. «Металлург» дома, уступая по ходу встречи, смог вырвать победу у «Химика». А «Гомель» на выезде уверенно обыграл «Могилев».

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# Хоккей Беларуси # Павел Развадовский # Фотофакт

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