Попробовать придумать слоган и логотип II Игр стран СНГ может каждый. Министерство спорта запустило конкурс

Новости Беларуси. Республиканский конкурс «Визуальный образ II Игр стран СНГ» в самом разгаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, наша страна примет мультиспортивный форум в августе 2023 года. Но, в отличие от Европейских игр, которые Беларусь проводила в 2019-м, нынче география значительно расширится. Задействованы будут не только объекты в Минске. Атлетам предстоит соревноваться в 11 городах. А всего будет представлено 20 видов спорта. Полные условия участия в конкурсе размещены на сайте Министерства спорта и туризма. Суть – придумать слоган и логотип Игр. Победитель будет объявлен в январе 2023 года.

Евгений Залесский, начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Беларуси:

Основной задачей конкурса является вовлечение творческих людей, креативной молодежи, а также всех неравнодушных, кто так или иначе болеет за наш белорусский спорт. Каждый из нас помнит талисман II Европейских игр 2019 года – лисенок Лесик, который покорил сердца. И сейчас именно вы можете создать новый образ, который станет следующим любимым героем. Надеемся, будет хорошая конкуренция, и нам будет, из чего выбирать.

II Игры стран СНГ. 20 избранных видов спорта. Стань частью великой команды! Какими будут игры? Решать только тебе! Прими участие в конкурсе на визуальное оформление турнира. Умеешь хлестко писать? Придумай слоган. Хорошо рисуешь – предложи логотип и талисман.