Победа Уильямс и Плишковой: результаты теннисных матчей 24 октября в Сингапуре

Новости Беларуси. В Сингапуре набирает ход итоговый чемпионат WTA. 24 октября в центре внимания были девушки из так называемой «белой группы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва зрители увидели на корте битву опыта и молодости: 37-летняя Винус Уильямс противостояла 20-летней Елене Остапенко. Соперницы выясняли отношения больше трех часов, не стесняясь дарить друг другу геймы на своих подачах. В итоге первую партию с горем пополам взяла старшая из сестер Уильямс – 7:5. Во втором сэте юная представительница Латвии отыгралась, заручившись поддержкой фортуны на тай-брэйке.