Роналду и компания. Кадры с награждения премии ФИФА

Новости Великобритании. В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best-2017.

Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он обошел Лионеля Месси и Неймара.

«Удивительное чувство снова выигрывать эту награду. Хочу посвятить ее своей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, тренерам Реала и Португалии»: так Роналду сказал о победе.

Как проходила премия – смотрите здесь.

Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.