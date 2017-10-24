«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию

Новости Беларуси. Белорусскому государственному университету физической культуры 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня на базе этого высшего учебного заведения был открыт музей памяти заслуженного тренера Республики Беларусь, выпускника минского ИФК – Владимира Владимировича Батвинника.

Помимо многочисленных трофеев мэтра, в числе которых его личные победные перчатки, в музее представлены и современные достижения белорусского бокса.

Дмитрий Асанов – серебряный призер первых Европейских игр, отдал свою награду в хранилище БГУФК. Сейчас здесь насчитывается более 100 экспонатов, которые передали 20 спортсменов. Музей бокса – это не только история. Здесь также планируют проведение ряда важных мероприятий (тренерских советов и различных конференций).

Дмитрий Асанов, серебряный призер первых Европейских игр:

Сейчас я веду подготовку к централизованным играм, которые будут в 19-м году в Минске. И хотелось бы, чтобы здесь на стенде была не серебряная медаль, а золотая – пополнить мою коллекцию. Дальше будет Олимпиада в Токио, и также хотелось бы – в планах – увеличить здесь количество наград олимпийской медалью.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Без знания истории не может быть будущего у современного спорта. Поэтому мне очень приятно, что сегодня пришло большое количество студентов, которые смогут и проходить обучение в этом музее, и узнать историю своего бокса.