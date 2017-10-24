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  • «Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию

«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию

24 октября 2017 12:57
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Новости Беларуси. Белорусскому государственному университету физической культуры 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня на базе этого высшего учебного заведения был открыт музей памяти заслуженного тренера Республики Беларусь, выпускника минского ИФК – Владимира Владимировича Батвинника.

«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию -1

Помимо многочисленных трофеев мэтра, в числе которых его личные победные перчатки, в музее представлены и современные достижения белорусского бокса.

Дмитрий Асанов – серебряный призер первых Европейских игр, отдал свою награду в хранилище БГУФК. Сейчас здесь насчитывается более 100 экспонатов, которые передали 20 спортсменов.

Музей бокса – это не только история. Здесь также планируют проведение ряда важных мероприятий (тренерских советов и различных конференций).

«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию -4

Дмитрий Асанов, серебряный призер первых Европейских игр:
Сейчас я веду подготовку к централизованным играм, которые будут в 19-м году в Минске. И хотелось бы, чтобы здесь на стенде была не серебряная медаль, а золотая – пополнить мою коллекцию. Дальше будет Олимпиада в Токио, и также хотелось бы – в планах – увеличить здесь количество наград олимпийской медалью.

«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию -6

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
Без знания истории не может быть будущего у современного спорта. Поэтому мне очень приятно, что сегодня пришло большое количество студентов, которые смогут и проходить обучение в этом музее, и узнать историю своего бокса.

Сегодня мы открыли хоть и небольшой музей, но всё небольшое заканчивается большим. Поэтому, я думаю, музей будет разрастаться, и дополнительные трофеи будут здесь.

# Фотофакт # Музеи Минска

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