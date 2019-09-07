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«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту

07 сентября 2019 18:58
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы вкатываются в новый сезон. Пора отпусков закончилась, впереди сложный и насыщенный год, который стартует в ноябре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту-1

Минск примет первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Сейчас спортсмены усердно тренируются, не так давно завершив предсезонные сборы и испытав себя первыми соревнованиями – Кубком Беларуси. Кстати, на турнире коуч национальной команды присмотрел нескольких потенциальных новичков для сборной.

«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту-4

Сергей Минин, главный тренер Беларуси по конькобежному спорту:
Планируем около 10 человек – те, которые смогут участвовать в Минске.

Марине Зуевой на все четыре года задача от первого до восьмого места, там на самом деле очень плотные результаты, и ситуация меняется от Кубка мира к Кубку мира. Надежда с масс-стартом, с Виталием Михайловым, который в прошлом году две медали с кубков мира привез – золотую и серебряную. Надежды с Игнатом Головотюком. Молодой еще, и я думаю, что получится у него в восьмерку попасть.

«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту-7

Домашний этапа Кубка мира приготовил для белорусов большой подарок – с 2019 года удвоена квота участников для стран-хозяек турнира. Это отличная возможность увеличить наше представительства на более престижных соревнованиях.

«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту-10

Марина Зуева, серебряный призер Кубка мира по конькобежному спорту:
Очень активно тренируемся, буквально по три тренировки в день делаем. Очень готовимся, настраиваемся показать лучше. Дома больше ответственность чувствуется, хочется больше порадовать болельщиков, а так это такой же Кубок мира, как и в другой стране – нужно полностью выложиться, показать лучший результат.

«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту-13

Сейчас наши ребята шлифуют технику и тактику, чтобы с 15 по 17 ноября при родных трибунах побороться за максимальное количество медалей.

# Спортивные соревнования # Сергей Минин # Марина Зуева # Фотофакт

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