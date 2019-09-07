«По три тренировки в день делаем». Минск примет первый этап КМ по конькобежному спорту

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы вкатываются в новый сезон. Пора отпусков закончилась, впереди сложный и насыщенный год, который стартует в ноябре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск примет первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Сейчас спортсмены усердно тренируются, не так давно завершив предсезонные сборы и испытав себя первыми соревнованиями – Кубком Беларуси. Кстати, на турнире коуч национальной команды присмотрел нескольких потенциальных новичков для сборной.

Сергей Минин, главный тренер Беларуси по конькобежному спорту:

Планируем около 10 человек – те, которые смогут участвовать в Минске.

Марине Зуевой на все четыре года задача от первого до восьмого места, там на самом деле очень плотные результаты, и ситуация меняется от Кубка мира к Кубку мира. Надежда с масс-стартом, с Виталием Михайловым, который в прошлом году две медали с кубков мира привез – золотую и серебряную. Надежды с Игнатом Головотюком. Молодой еще, и я думаю, что получится у него в восьмерку попасть.