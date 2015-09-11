По приглашению Дарьи Домрачевой «созвездие» легендарных чемпионов примут участие в «Гонке легенд» в Раубичах

Завтра, 12 сентября, в Беларуси состоится удивительное событие для всех поклонников биатлона. В Раубичах пройдёт «Гонка легенд», куда по приглашению Дарьи Домрачевой приедет целое «созвездие» легендарных чемпионов.

12 сентября в Раубичах соберутся обладатели 20 золотых медалей самых ярких зимних Олимпиад. Начиная с Сараево 1984 года и заканчивая Ванкувером-2010. На спортивном фестивале «Гонка Легенд — звезды биатлона за мир» зрители увидят таких легенд, как Свен Фишер, Рикко Гросс, Ларс Бергер, Юрий Кашкаров, Алёна Зубрилова. Легендарный Сергей Тарасов уже завтра тоже будет в Беларуси. По олимпийским наградам среди российских биатлонистов он с 4 медалями уступает лишь Александру Тихонову и Сергею Чепикову.

Все подробности предстоящего биатлонного события узнаем у гостей студии - Суссана Мовсессова, начальник национальной команды Беларуси по биатлону, Ольга Назарова, 11-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, тренер-методист национальной команды Беларуси по биатлону.