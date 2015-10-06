Площадка для занятий экстремальными видами спорта площадью 1200 кв. м появится в Минске

Новости Беларуси. В Минске появится площадка для занятий экстремальными видами спорта. Планируют обустроить ее в Ленинском районе. Пока на спортивный новострой претендуют Лошицкий парк и парк имени Грековой.

Его площадь – 1200 квадратных метров. Определено и количество оборудования: девять фигур для выполнения трюков на скейтборде, роликовых коньках, велосипедах.

Эскизы стрит-объекта рассекретили для программы «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Цыпылова, начальник управления образования спорта и туризма администрации Ленинского района:

Мы ее прорабатывали вместе с Федерацией по экстремальным видам спорта и вместе с молодежью. Идея хорошая, идея молодежная, идея креативная. Такая прекрасная площадка, которая действительно привлечет молодежь не только района, но и города, оживит уже такой немолодой район, как Серебрянка.