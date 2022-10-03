Международный турнир по мини-футболу завершился в Минске

Данный старт проводился в рамках сотрудничества белорусского и российского обществ «Динамо». Лучшими стали исполнители из «УВД-Динамо». Они в финале нанесли поражение «Охране-Динамо» – 4:2. А в бронзовом противостоянии «Динамо-БНТУ» было сильнее представителей России – 7:6.

Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:

Мы двигаемся совместно в том ключе, что мы должны развивать наш национальный спорт, российский и белорусский, в России спортсмены высокого класса. Делать все для наших сотрудников правоохранительных органов, чтобы им этот спорт помогал выполнять поставленные задачи как в России, так и в Беларуси.