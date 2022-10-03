Прямой эфир

Международный турнир по мини-футболу завершился в Минске

03 октября 2022 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске завершился международный турнир по мини-футболу «Сила в Единстве», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по мини-футболу завершился в Минске-1

Данный старт проводился в рамках сотрудничества белорусского и российского обществ «Динамо». Лучшими стали исполнители из «УВД-Динамо». Они в финале нанесли поражение «Охране-Динамо» – 4:2. А в бронзовом противостоянии «Динамо-БНТУ» было сильнее представителей России – 7:6.

Международный турнир по мини-футболу завершился в Минске-4

Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:
Мы двигаемся совместно в том ключе, что мы должны развивать наш национальный спорт, российский и белорусский, в России спортсмены высокого класса. Делать все для наших сотрудников правоохранительных органов, чтобы им этот спорт помогал выполнять поставленные задачи как в России, так и в Беларуси.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Соболенко вернулась в топ-5 женской классификации
03 октября 2022 12:41

Теннис. Соболенко вернулась в топ-5 женской классификации

Белорусы выиграли 9 медалей Санкт-Петербургской лиги дзюдо
03 октября 2022 12:28

Белорусы выиграли 9 медалей Санкт-Петербургской лиги дзюдо

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзу Всероссийской студенческой лиги
03 октября 2022 12:16

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзу Всероссийской студенческой лиги