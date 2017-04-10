Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: будущего соперника команда Владимира Волчкова узнает 11 апреля

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты спустя десять лет вернулись в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Решающее очко в матчевой встрече второго круга первой Евро-Африканской зоны с австрийцами положил в нашу копилку Илья Ивашко.

В непростом поединке, который длился почти три часа,

Илья Ивашко одолел Геральда Мельцера – 7:6, 3:6, 6:3, 6:1.

Илья Ивашко, игрок сборной Беларуси по теннису:

Тяжелый матч получился, очень важный был третий сет. Одни из переломных моментов, потому что мне стало тяжело немного в физическом плане. И я видел, что он подсаживается. Надо было брать инициативу в руки, что у меня получилось сделать.

Пятую игру белорусско-австрийского сражения (между Егором Герасимовым и Юргеном Мельцером) было решено отменить за ненадобностью. Остается добавить, что

соперника по плей-офф Мировой группы Владимир Волчков и его подопечные узнают после завтрашней жеребьевки,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису:

Я думаю, что сегодня я не единственный человек в стране, который удовлетворен результатом. Как минимум, еще один здесь, потом еще куча людей в раздевалке. Я так понимаю, что вся наша белорусская теннисная, спортивная и вообще общественность довольна.