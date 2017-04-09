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Борьба на каждом участке льда: яркие моменты финала Республиканских соревнований среди любителей хоккея

09 апреля 2017 18:00
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Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси 9 апреля одержала победу в Республиканских соревнованиях среди любителей хоккея. За событиями на «Чижовка-арене» наблюдали и в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе «Чижовка-Арена» стала полем битвы за главный трофей любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба. Счет сегодняшней встречи команда Минской области открыла уже на пятой минуте первого периода.

Ворота «распечатал» Александр Бабак.

Финальный раунд выдался жарким. От накала страстей, казалось, был готов расплавиться даже лед. Соперники не собирались уступать победу. Тем не менее, дружина Президента смогла сравнять счет еще до конца первого периода.

Борьба на каждом участке льда: яркие моменты финала Республиканских соревнований среди любителей хоккея-1

Сергей Роговский, вратарь команды по хоккею Минской области:
Они атакую много, больше держат шайбу, больше бросают. Мы больше обороняемся и какие-то моменты контратаки можно словить.

Александр Зеленко, защитник команды по хоккею Президента Республики Беларусь:
Одна из самых сильных команд, я считаю, – Минская область. Поэтому они очень серьезно стараются. В принципе, мы тоже стараемся.

По этим двум играм видно, что они не проходные. Все устают.

Финальные поединки до последнего держат зрителей в напряжении и традиционно «пестрят» голевыми моментами. А потому на итоговой серии игр шестым игроком на льду стал болельщик. Трибуны мощно поддерживали спортсменов.

Болельщики:
Замечательно, нам очень нравится. Мы болеем за команду Президента. Напряженный матч, но победит сильнейший.

Борьба на каждом участке льда: яркие моменты финала Республиканских соревнований среди любителей хоккея-4

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:
Борьба на каждом участке льда, очень много эффектных сейвов вратарей.

На мой взгляд, эти матчи в полной степени соответствуют тому, что мы называем финальными встречами.

Второй период стал переломным, преимущество команды Президента стало очевидным – финальные 15 минут это доказали. Матч закончился с разгромным для команды Минской области счетом 9:4.

На последней минуте шайбу в ворота соперника забросил Павел Белый с подачи Александра Лукашенко.

По итогам финального ледового сражения хоккейная команда Президента победную серию. Кубок в клубе остается уже четвертый год подряд. Нынешний турнир уже десятый по счету. Восемь раз виктория оставалась за командой главы государства. По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской и Минской областей.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Владимир Новицкий # Александр Зеленко # Сергей Роговский

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