Борьба на каждом участке льда: яркие моменты финала Республиканских соревнований среди любителей хоккея

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси 9 апреля одержала победу в Республиканских соревнованиях среди любителей хоккея. За событиями на «Чижовка-арене» наблюдали и в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе «Чижовка-Арена» стала полем битвы за главный трофей любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба. Счет сегодняшней встречи команда Минской области открыла уже на пятой минуте первого периода.

Ворота «распечатал» Александр Бабак.

Финальный раунд выдался жарким. От накала страстей, казалось, был готов расплавиться даже лед. Соперники не собирались уступать победу. Тем не менее, дружина Президента смогла сравнять счет еще до конца первого периода.