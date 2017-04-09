Будут бороться до последнего мяча: Беларусь вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Новости Беларуси. Долгожданная победа для всех любителей тенниса в Беларуси. Спустя 10 лет сборная нашей страны возвращается в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса!

Финальный счет в серии против австрийцев – 3:1 в пользу нашей команды. Теперь мы ждем противника по раунду плей-офф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Ивашко: Тяжелый матч получился, очень важный был третий сет ( здесь подробнее ).

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису: Я думаю, что сегодня я не единственный человек в стране, который удовлетворен результатом. Как минимум, еще один здесь, потом еще куча людей в раздевалке.

Я так понимаю, что вся наша белорусская теннисная, спортивная и вообще общественность довольна.

Александр Шакутин, председатель Белорусской теннисной федерации:

У меня не было, если честно, никаких сомнений. Потому что наши теннисисты очень мотивированные, я знал, что они будут бороться до последнего мяча. Что бы ни было, сегодня физическая форма и профессиональный уровень игроков настолько высокий, что они могут в любой момент переломить матч. Если проигрывают, могут в любой момент переломить ход игры.