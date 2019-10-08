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Плавание. Илья Шиманович стал лучшим на соревнованиях в США

08 октября 2019 16:23
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Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович показал лучший результат на дистанции 100 метров брассом на первом этапе Международной лиги плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили на короткой воде.

Плавание. Илья Шиманович стал лучшим на соревнованиях в США -1

Наш соотечественник показал результат 56,71 секунда. Вторым финишировал итальянец, на третьем месте оказался представитель России.

Плавание. Илья Шиманович стал лучшим на соревнованиях в США -4

Также Шиманович занял второе место на 200 метрах в этой же дисциплине. Следующий этап турнира пройдёт в итальянском Неаполе 12-13 октября.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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