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Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду

22 мая 2019 17:58
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Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает свое пламенное путешествие по белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади уже Брестская область, сейчас огонь гостит в Гродненском регионе.

«Пламя мира» в Гродно: огонь подняли на высоту 133 метра

Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду-1

Первыми команду факелоносцев приветствовали в Березовке, недалеко от границы с Новогрудчиной, откуда эстафета прибыла в Лиду.

Примечательно, что перед церемонией зажжения огня почетным гостям вручили хрустальный факел, который изготовили на местном стеклозаводе «Неман». Это коллективная работа специалистов предприятия. 

Ну а сейчас «Пламя мира» ждут в Лидском замке. Здесь его запечатают и в сопровождении хранителей отправят в Сморгонь.

Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду-4

Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду-6

Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду-8

Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду-10

Пламенный путь по Беларуси: огонь II Европейских игр прибыл в Лиду-12

# Европейские игры # Фотофакт

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