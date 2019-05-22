Исполком Федерации хоккея утвердил главных тренеров молодежной и юношеских сборных Беларуси

Новости Беларуси. Завершился исполком Белорусской федерации хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На нём была введена новая формула национального чемпионата. Также стало известно, что оршанский «Локомотив» заменит сборную U- 20 в экстралиге «А». Молодёжка начнёт свое выступление в дивизионе рангом ниже.

Определились и главные тренеры национальных команд разных возрастов: молодёжку теперь возглавляет Дмитрий Дудик, сборную Беларуси U-18 будет тренировать Александр Руммо, а командой U-17 теперь руководит Дмитрий Шульга. А вот вопрос о главном тренере в Национальную сборную еще открыт.