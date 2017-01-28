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Шесть матчей белорусской хоккейной Экстралиги прошли 28 января

28 января 2017 20:02
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Новости Беларуси. Параллельно с матчем минского «Динамо» в КХЛ, проходили шесть поединков отечественной Экстралиги.

Самая лихая закрутка получилась в Солигорске, где «Шахтёр» принимал минскую «Юность».

На экваторе матча «кроты» вели со счётом 2:0, но позволили гостям отыграться. Затем «Шахтёр» ещё дважды захватывал лидерство, и оба раза столичные хоккеисты восстанавливали паритет.

В итоге к концу основного времени на табло горели цифры 4:4.

Наступил черёд овертайма, который, впрочем, надолго не затянулся.

Шесть матчей белорусской хоккейной Экстралиги прошли 28 января -1

Павел Развадовский принёс «Юности» победу всего через 37 секунд после старта дополнительной пятиминутки.

Также в верхней шестёрке по три очка заработали «Металлург» и «Неман».

Поединки низшего пула завершились успешно для Бреста, Могилёва и Лиды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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